7.1 C
Рязань
Среда, 29 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области военному пенсионеру незаконно отказали в компенсации оплаты проезда

7info7
В Рязанской области военному пенсионеру незаконно отказали в компенсации оплаты проезда

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязанской области военному пенсионеру незаконно отказали в компенсации расходов по оплате проезда к месту лечения. Об этом сообщили в военной прокуратуре Рязанского гарнизона.

Мужчина ездил на лечение в Санкт-Петербург. Однако в военном комиссариате ему отказались компенсировать затраты на поездку. Военная прокуратура провела проверку по данному факту.

По результату проверки, отказ в компенсации признали незаконным. В районный суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств с военного комиссариата. Заявление суд удовлетворил. Рязанский областной суд оставил решение без изменений.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,672ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]