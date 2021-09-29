В Рязанской области военному пенсионеру незаконно отказали в компенсации оплаты проезда

В Рязанской области военному пенсионеру незаконно отказали в компенсации расходов по оплате проезда к месту лечения. Об этом сообщили в военной прокуратуре Рязанского гарнизона.

Мужчина ездил на лечение в Санкт-Петербург. Однако в военном комиссариате ему отказались компенсировать затраты на поездку. Военная прокуратура провела проверку по данному факту.

По результату проверки, отказ в компенсации признали незаконным. В районный суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств с военного комиссариата. Заявление суд удовлетворил. Рязанский областной суд оставил решение без изменений.