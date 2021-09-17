В Рязанской области стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы

17 сентября в Рязанской области стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. На территории региона в 8 часов 00 минут открылся 1001 избирательный участок.

Одновременно с парламентскими выборами на территории Рязанской области пройдут 99 избирательных компаний по выборам в органы местного самоуправления.

Все три дня голосования 17, 18 и 19 сентября текущего года 1001 избирательный участок будет полноценно работать с 8 часов утра до 8 часов вечера в соответствии с порядком, утвержденным Центризбиркомом. КОИБами оснащены 128 участков в г. Рязани. Кроме того, в это время будет доступно голосование на дому. Подать заявку можно 17 и 18 сентября – с 8.00 до 20.00, а 19 сентября — с 8.00 до 14.00.

Работа всех избирательных участков организована согласно рекомендациям Роспотребнадзора по мерам санитарной безопасности в период COVID-19. В помещениях для голосования организован температурный контроль. Для каждого избирателя предусмотрены индивидуальные комплекты защиты (одноразовая маска, перчатки) и индивидуальная шариковая ручка.

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: 8(4912) 21-56-32.