В Рязанской области снижается число безработных

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Количество безработных в Рязанской области снижается. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках приёма граждан 22 апреля.

По его словам, снижение безработицы в регионе происходит последовательно. В среднем ежедневно на 80-100 безработных человек в регионе становится меньше.

В рамках приёма граждан обсудили поддержку предприятий в период пандемии. Так, например, в 2020 году на Картонно-рубероидном заводе были созданы временные рабочие места. Это позволило сохранить на предприятии 200 квалифицированных специалистов.

Работодателям, стремившимся сохранить рабочие места в период пандемии, было выделено из регионального бюджета 24 млн руб. В марте этого года правительством РФ принято решение о предоставлении субсидии через фонд соцстрахования на поддержку организаций, которые берут к себе граждан, потерявших работу в 2020 году и не трудоустроенных до настоящего времени. В рамках соцконтракта по снижению уровня бедности предполагается также предоставление субсидий работодателю в размере минимального размера оплаты труда на каждого работника до 6 месяцев его трудоустройства.

По словам главы региона, задача по сохранению стабильности в сфере занятости сейчас имеет особое значение.