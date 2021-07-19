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Понедельник, 19 июля, 2021
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В Рязанской области сделали прививку от коронавируса 34,5% граждан от подлежащих вакцинации 60%

7info
В Рязанской области сделали прививку от коронавируса 34,5% граждан от подлежащих вакцинации 60%
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В Рязанской области сделали прививку 34,5% граждан от 60%, подлежащих вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

В Рязань поставили 17,5 тысяч доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V»), очередная партия должна прибыть через несколько дней. Вакцину направляют в мобильные пункты на вокзалах и в торговых центрах города.

В регионе действует 65 пунктов вакцинации, на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 пункты работают в круглосуточном режиме.

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