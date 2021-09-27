В Рязанской области самозанятым предлагают выйти на маркетплейсы

Предприниматели, начинающие электронную торговлю, часто не знают, с чего начать работу на маркетплейсе, какую логистическую схему выбрать, как правильно завести товарные карточки и пройти модерацию на электронной площадке. В целях решения этих вопросов Центром «Мой бизнес» запущена новая услуга для самозанятых по выведению на маркетплейсы, в рамках которой будут выполнены все необходимые этапы для начала торговли на маркетплейсе. Услуга расширит каналы сбыта товаров бизнеса Рязанской области на таких электронных площадках, как Ozon, WildBerries, «Яндекс.Маркет».

Центр «Мой бизнес» напоминает:

самозанятыми называют тех, кто применяет льготный режим «Налог на профессиональный доход». Он помогает экономить при ведении бизнеса.

С доходов от физических лиц самозанятые платят 4% налога, от юридических лиц 6%, а с учетом вычета и бонуса ставка еще ниже. У налога на профессиональный доход есть и другие преимущества: нет отчетности, не нужно покупать онлайн-кассу, а все операции оформляются с телефона.

На маркетплейсах самозанятые могут торговать продукцией, если она:

Не была куплена для перепродажи, то есть самозанятый сам ее изготовил.

Не подходит под требования маркировки или является подакцизным.

Не относится к недвижимости, транспорту или до продажи использовалась для личных целей плательщика НПД.

Заявку на предоставление услуги можно оставить на сайте Центра «Мой бизнес». За консультацией можно обратиться по телефону 8 (4912) 971-700.