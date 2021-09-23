В Рязанской области работал «волонтёрский десант» Форума древних городов

В рамках мероприятий IV Форума древних городов в Рязани проходила акция «Волонтёрский десант».

Команды добровольцев, в числе которых активисты молодёжных организаций, представители органов власти благоустраивали и приводили в порядок территории объектов исторического и культурного наследия. Работа велась во всех районах области.

В Сапожке волонтёры благоустраивали территорию возле Крестовоздвиженского храма. Первоначальное строение относится к середине XVIII века. Существующая ныне церковь построена в 1827 году. В селе Борец Сараевского района добровольцы сделали уборку в представляющем культурно-историческую ценность Христорождественском храме и на прилегающем участке.

Активисты Клепиковского района работали на территории возле здания бывшей школы № 2 – теперь филиала Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. В Михайлове волонтерский десант убирал участок у памятника федерального значения – здания старого казначейства, редкого образца архитектуры XVIII столетия «Податной избы». На субботник вышли сотрудники центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина и районной детской библиотеки.

В Шиловском районе участники акции работали на месте древнерусского города Нерска. Во время проводимых ранее археологических раскопок там были найдены предметы, датированные XI-XIII веками. Среди мест, где побывал «волонтёрский десант», – родовое имение семьи Скобелевых в Александро-Невском районе, захоронения священнослужителей Архангельского храма посёлка Ермишь, некрополь XVIII-XIX вв. промышленно-усадебного комплекса Баташовых в Клепиковском районе, объект культурного наследия федерального значения Усадьба Никитинских (Корзинкиных) – XVIII-XIX вв. в Рыбновском районе и др.