В Рязанской области работает «горячая линия» Уполномоченного по правам человека

В Рязанской области продолжает работу «горячая линия» Уполномоченного по правам человека. Жители могут задать вопросы об организации и проведении голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о том, что в третий день голосования на выборах количество звонков на «горячую линию» заметно сократилось. Она связывает это с тем, что в основном поступают обращения от людей старшего возраста и маломобильных граждан, которые активно голосовали в первые два дня. Многие вопросы были разрешены.
Отдельно Наталья Епихина обратила внимание на необходимость соблюдать требования санитарных норм. Уполномоченный по правам человека в регионе напомнила, что представлены широкие возможности для того, чтобы проголосовать, в том числе на дому.
Сотрудники аппарата регионального омбудсмена наблюдали за тем, как проходит выездное голосование в социальных учреждениях, домах-интернатах, областной клинической больнице им. Н. А. Семашко.
Уполномоченный по правам человека в регионе проинформировала о том, что лично продолжает следить за ходом выборов на избирательных участках.
Телефон «горячей линии» Уполномоченного по правам человека в Рязанской области — 25-36-55.