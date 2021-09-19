В Рязанской области работает «горячая линия» Уполномоченного по правам человека

В Рязанской области продолжает работу «горячая линия» Уполномоченного по правам человека. Жители могут задать вопросы об организации и проведении голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о том, что в третий день голосования на выборах количество звонков на «горячую линию» заметно сократилось. Она связывает это с тем, что в основном поступают обращения от людей старшего возраста и маломобильных граждан, которые активно голосовали в первые два дня. Многие вопросы были разрешены.

Отдельно Наталья Епихина обратила внимание на необходимость соблюдать требования санитарных норм. Уполномоченный по правам человека в регионе напомнила, что представлены широкие возможности для того, чтобы проголосовать, в том числе на дому.

Сотрудники аппарата регионального омбудсмена наблюдали за тем, как проходит выездное голосование в социальных учреждениях, домах-интернатах, областной клинической больнице им. Н. А. Семашко.

Уполномоченный по правам человека в регионе проинформировала о том, что лично продолжает следить за ходом выборов на избирательных участках.

— В рамках мониторинга посетила следственный изолятор № 1 УФСИН России по Рязанской области. «В СИЗО № 1 было организовано выездное голосование для тех, кто находится под следствием и в ожидании решения суда. Проголосовал 281 человек, двое отказались по личным взглядам. Все граждане, кто хотел, выразили свое волеизъявление», — добавила Наталья Епихина.

Телефон «горячей линии» Уполномоченного по правам человека в Рязанской области — 25-36-55.