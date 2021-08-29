В Рязанской области прошла «гонка патрулей»

В Рязанской области в рамках проведения упражнения третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» прошла «гонка патрулей» в ходе упражнения «Ориентирование в составе отделений без экипажей». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Команды по пять человек выходили на трассу с интервалом в 10 минут имея на руках маршрут с контрольными точками (контрольными пунктами) на карте, которые необходимо было найти. Фиксация на точке проходила с использованием электронной системы учета.

Ориентирование оценивалось в соответствии с правилами Международной федерации рогейна (IRF) в формате 3 часа (короткая дистанция). Каждое отделение из состава национальной сборной должна была преодолеть дистанцию за максимально короткое время.

Каждая команда в составе взвода должна пробежать общей сложностью более 60 км (около 20 км на каждое отделение) при этом найти, как можно больше контрольных пунктов, расставленных на протяженности всей дистанции.

Всего в конкурсе «Десантный взвод» принимает участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.

Соревнования между десантниками из разных стран проходят в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» в период с 22 августа по 2 сентября с. г. на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.