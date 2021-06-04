В Рязанской области Почта России определила лучших сотрудников

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3 июня в Рязани состоялась церемония награждения участников филиального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России. В этом году за звание лучших борются представители четырех профессий: операторы связи, начальники отделений почтовой связи, водители и почтальоны.

За звание лучшего в профессии соревновались 33 сотрудника из городов и сел Рязанской области. В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции (covid-19) проведение конкурса было организовано в онлайн-формате – участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования в мае этого года.

Проведение конкурсов профессионального мастерства имеет важное значение не только для определения победителей, но и для повышения престижа массовых почтовых профессий в Рязанской области, привлечения молодого поколения. Для участников конкурса – это не только соревнование, но и возможность продолжать развиваться и расти в личном и профессиональном плане. Конкурсанты конкурса не только показали свои профессиональные навыки и знания, но и получили прекрасную мотивацию и стимул к дальнейшей работе– отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Победителем в номинации «Лучший почтальон» стала Маркова Нина, почтальон Михайловского почтамта. Второе место заняла Задубровская Наталья, почтальон Рязанского отделения 390048, третье завоевала Ермошина Наталья из Скопина.

Звание «Лучший водитель» присуждено Дмитрию Сазонову, водителю грузового автомобиля автотранспортного подразделения блока логистики. За время своей работы в почтовой связи Дмитрий не совершил ни одного дорожно-транспортного происшествия, не имел нарушений трудовой дисциплины, хорошо разбирается в устройстве и эксплуатации автомобиля. На втором месте – Павел Воробьев, водитель транспортной группы почтамта, третье – у Виктора Солдатенкова, водителя Скопинского почтамта.

Лучшим оператором связи стала Светлана Бутакова, оператор Касимовского почтамта. Второе место заняла Ирина Соломина, оператор Шацкого почтамта, третье завоевала Марина Рунова, оператор Михайловского почтамта.

В номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» победителем стала Ирина Пронина, начальник почтового отделения З90044 города Рязани. Второе место заняла Екатерина Валеева, начальник отделения Лощинино Касимовского почтамта, третье место у Майи Фахрутдиновой из Сасово.

Ирина Пронина-грамотный и ответственный работник. Коллектив, которым она руководит, успешно справляется с поставленными задачами и перевыполняет планы. «Начальником я работаю четвертый год, но в конкурсе профмастерства участвовала впервые. Я испытываю безграничную любовь к почтовому делу и ответственность за свою работу. С гордостью буду защищать честь филиала на макрорегиональном этапе конкурса — рассказала Ирина.

Победители филиального этапа конкурса награждены дипломами и ценными призами от руководства филиала и Территориальной организации Профсоюза работников связи России. Лучшие сотрудники представят УФПС Рязанской области в макрорегиональном этапе конкурса, который будет организован также в онлайн-формате в июне этого года.