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Среда, 9 июня, 2021
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В Рязанской области ожидаются туманы

7info
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Туман ожидается на территории Рязанской области ночью и утром 9 июня, сообщается в метеопредупреждении регионального ГУ МЧС России.

Видимость составит 200-500метров.

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