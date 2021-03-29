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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязанской области откроют два центра амбулаторной онкологической помощи

7info

В 2021 году в Рязанской области планируют открыть два центра амбулаторной онкологической помощи – в Касимовском и Сасовском районах. Центры будут открыты на базе ММЦ, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В центр амбулаторной онкологической помощи направляются пациенты с подозрением на онкологическое заболевание, а также больные с установленным диагнозом по направлению лечащего врача.

На сегодняшний день проводится все необходимые приготовления, в частности, оснащения медицинским оборудованием и подготовка помещения. Большая работа идет в части подготовки кадров – совместно с РязГМУ врачи проходят цикл первичной профессиональной подготовки по профилю «Онкология».

Специалисты центров амбулаторной онкологической помощи ведут прием пациентов с подозрение на злокачественные новообразования, проводят лечение больных с онкологическими заболеваниями, в том числе противоопухолевую лекарственную терапию.

Открытие центров сделает доступнее онкопомощь для населения отдалённых районов и повысит выявляемость на ранних стадиях.

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