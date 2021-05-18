В Рязанской области осудили женщину, которая подожгла дочь и ее любовника в бане

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В Рязанской области осудили 62-летнюю женщину, которая пыталась убить дочь и ее знакомого. Обвиняемая подожгла баню, в которой находились люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что 34-летняя хозяйка дома, расположенного в деревне Новая Шацкого района, попросила 22-летнего знакомого построить летнюю веранду. Матери женщины не понравилось, что дочь общается с другими мужчинами в отсутствие сожителя. Из-за этого родственницы поссорились.

— На следующий день пенсионерка увидела дочь в компании молодого человека в предбаннике. Рано утром пьяная обвиняемая закрыла в помещении людей, облила входную дверь бензином и подожгла. При этом женщина угрожала заколоть дочь и ее знакомого вилами, если они попытаются выбраться через окно, — говорится в сообщении.

В этот момент во двор вышел сосед семьи. Мужчина потушил огонь и открыл входную дверь. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью, общеопасным способом».

Судья назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщине также ограничили свободу на один год.