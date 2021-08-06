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В рязанской Горроще перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идёт об улице Братиславской. Там будут проводить капремонт теплосетей между домами 2е и 19.

Движения транспорта закроют 8 августа в 8.00 и возобновят 17 августа в 23.00. Место проведения ремонта огородят.

На время проведения работ автобусы маршрута №49 от остановки «Психбольница» до остановки «Улица Гагарина» будут проезжать по Голенчинскому шоссе, улице Спортивной и улице Гагарина.

Автобусы №65 от остановки «Психбольница» также будут проезжать по Голенчинскому шоссе и улице Гагарина.