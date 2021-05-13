В рязанских ЖК откроют пункты аренды электросамокатов

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Новые площадки аренды электросамокатов и велосипедов откроются в жилых комплексах «Северной Компании». Об этом заявила пресс-служба застройщика.

Первая стоянка электросамокатов уже начала работать в ЖК «Северный» в Дашково-Песочне. На площадке можно начать или завершить аренду велосипеда или электросамоката с помощью мобильного приложения.

По словам представителя пресс-службы «Северной Компании», новые технические, инженерные и инфраструктурные решения внедряются в первую очередь в ЖК «Северный». Именно здесь впервые в Рязани была применена технология вывоза отходов с использованием подземных мусорных бункеров. «Северная Компания» установила у ЖК единственную в городе отапливаемую остановку. В «Северном» работает новый детский сад, построенный при поддержке застройщика.

Как пояснили в пресс-службе строительной компании, электросамокаты как экологичный, доступный и современный вид транспорта уже полюбились рязанцам. Полный заряд электросамоката — 27 километров, позволяет не только отправиться за покупками или на прогулку, но и комфортно добраться до работы в обход утренних пробок.

— Мы стараемся сделать жизнь в наших домах максимально комфортной, поэтому площадки для аренды велосипедов и электросамокатов появятся во всех ЖК «Северной Компании, — говорится в пресс-релизе застройщика.

«Северная Компания» рязанский застройщик, входящий в федеральный ТОП-100 крупнейших застройщиков России, предлагает квартиры в:

в жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Полетаева» рядом с ЦПКиО;

второй очереди ЖК «Метропарк» на набережной реки Трубеж;

в пятом корпусе ЖК «Северный», кирпичном доме бизнес-класса с индивидуальным отоплением;

шестом корпусе ЖК «Северный» в Дашково-Песочне;

третьем доме ЖК «Паруса», напротив ТЦ «Круиз»;

восьмом корпусе ЖК «Юный» в Семчино;

ЖК «Академик» в Горроще.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. В будни работает с 09:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 15:30.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Офис продаж в ЖК «Северный» ул. Олимпийский городок работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000