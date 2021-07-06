В рязанских вузах активно идёт приёмная кампания

- Advertisement -

Работа приёмных комиссий в рязанских вузах и ссузах в самом разгаре. У абитуриентов есть три возможности подать документы в интересующие их учебные заведения — лично, дистанционно на сайтах учебных заведений, через портал Госуслуг. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, дистанционным форматом в основном пользуются те, кто проживает в отдалённых районах Рязанской области, в других регионах и странах.

Председатель профкома студентов РГРТУ им. В. Ф. Уткина Андрей Цветков отметил, что желающих поступить именно в радиотехнический университет достаточно много.

— Подавших заявление будет примерно в 2,5 раза больше, чем бюджетных мест в университете. Традиционно наиболее популярные направления — «программная инженерия» и «компьютерная безопасность», но при этом наиболее востребованные у работодателей — «радиотехника», «электроника и наноэлектроника», «энергетика и электротехника», — рассказал Андрей.

Председатель приёмной комиссии Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Лариса Демидова отметила, что в их вузе дистанционный формат подачи заявлений пользуется большой популярностью.

— Особенно это было актуально в прошлом году. Закрытые границы, эпидемиологическая обстановка — все это способствовало росту популярности данного формата. Абитуриенты из других стран и отдалённых областей и экзамены сдавали удалённо. У нас на сайте есть личный кабинет поступающего, приложены все необходимые инструкции для его использования. Многие уже оценили его удобство, — отметила Лариса Евгеньевна. — Как и в прошлые годы, наибольшим спросом пользуются направления, связанные со строительством, информатикой, архитектурой. Появилось новое направление — дизайн. После закрытия в нашем городе института культуры, преподаватели данной специальности пришли к нам.

По словам Ларисы Демидовой, наибольшим спросом среди работодателей пользуются инженеры-конструкторы.

— У нас есть оборонные предприятия, заводы. С начала учебного года их кадровики присылают запросы на прохождение практики студентами. Многие из них потом получают предложения на постоянную работу, — рассказала Лариса Евгеньевна.

В РГУ им. С. Есенина дистанционная форма подачи заявлений также активно используется абитуриентами. На сегодняшний день в целом в вуз подано около 4 тысяч заявлений. Из них около 30% — дистанционно.

— Наибольшей популярностью на очном бакалавриате на данный момент пользуются такие направления как социология (260 заявлений), статистика (165 заявлений), юриспруденция (145 заявлений), гостиничное дело (122 заявления), — рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Перехватов.

В этом году документы можно подать в пять вузов. При этом учебным заведениям разрешили самим решать, каким будет максимальное количество специальностей для участия в конкурсе, вплоть до 10.