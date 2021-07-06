В рязанских вузах активно идёт приёмная кампания

Работа приёмных комиссий в рязанских вузах и ссузах в самом разгаре. У абитуриентов есть три возможности подать документы в интересующие их учебные заведения — лично, дистанционно на сайтах учебных заведений, через портал Госуслуг. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, дистанционным форматом в основном пользуются те, кто проживает в отдалённых районах Рязанской области, в других регионах и странах.
Председатель профкома студентов РГРТУ им. В. Ф. Уткина Андрей Цветков отметил, что желающих поступить именно в радиотехнический университет достаточно много.
Председатель приёмной комиссии Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Лариса Демидова отметила, что в их вузе дистанционный формат подачи заявлений пользуется большой популярностью.
По словам Ларисы Демидовой, наибольшим спросом среди работодателей пользуются инженеры-конструкторы.
В РГУ им. С. Есенина дистанционная форма подачи заявлений также активно используется абитуриентами. На сегодняшний день в целом в вуз подано около 4 тысяч заявлений. Из них около 30% — дистанционно.
В этом году документы можно подать в пять вузов. При этом учебным заведениям разрешили самим решать, каким будет максимальное количество специальностей для участия в конкурсе, вплоть до 10.
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