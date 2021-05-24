В Рязани злоумышленники обокрали нескольких пенсионеров

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В Рязани полицейские задержали злоумышленников, которые обокрали нескольких пенсионеров. Пожилым людям они представлялись газовщиками или сотрудниками администрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратился 81-летний рязанец. Он рассказал, что из его квартиры пропали 15 000 рублей. Полицейские выяснили, что к мужчине ранее приходили двое незнакомцев. Они представились сотрудниками газовой службы.

— Пострадавший рассказал, что один из мужчин осматривал газовую плиту. Другой находился в прихожей и не был в поле зрения. Покрутившись пару минут на кухне, гости ушли. Обеспокоенный неожиданным визитом мужчина проверил место в мебели, где прятал сбережения. Там ничего не оказалось, — говорится в сообщении.

Криминалисты обследовали квартиру пострадавшего и нашли отпечатки пальцев, которые принадлежали незнакомцам. Пробив их по базам удалось выяснить, что один из подозреваемых — ранее судимый 32-летний житель Башкирии. Ранее он уже лишался свободы на 8 лет за кражу денег у пенсионера, угон автомобиля и грабеж.

Вскоре оперативники вышли и на его сообщника. Им оказался 23-летний житель Башкирии. Ранее он также был судим за угрозу убийством.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники причастны к еще одной краже. Ранее 83-летнюю пенсионерку обокрали на 45 000 рублей. К ней в квартиру подозреваемые пришли в качестве сотрудников администрации. Внутри помещения они якобы продумали ремонт, который сделают женщине безвозмездно.

По предварительной информации, злоумышленники познакомились в Башкирии на работе. В какой-то момент они решили приехать в другой город и начать обкрадывать пенсионеров, а после снова переехать. Начали они с Рязани.

— Сначала они увидели на улице пожилую женщину и предложили помочь ей. Злоумышленники проводили пенсионерку до дома и зашли с ней в квартиру. Пока один отвлекал женщину разговорами, другой искал сбережения, — рассказали в УМВД.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.