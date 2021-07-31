В Рязани завершается реконструкция Астраханского моста

В Рязани завершается реконструкция моста на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, в рамках контракта рабочие перенесли коммуникации в зону работ — бытовой канализации, магистрального водопровода, телекоммуникационных кабелей. От лишних проводов освобождено пространство на участке над мостом.
Под мостом сделала два арочных пролета. На проезжей части устроили шесть ливневок, а на тротуарах завершается укладка плитки.
На участке устроили 10 новых опор для контактной сети троллейбусов. Устраивают три лестничных схода.
В настоящее время рабочие монтируют остановку. В ближайшее время организуют уличное и внутриарочное освещение.