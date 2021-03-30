В Рязани затопило проезд Шабулина

Проезд Шабулина затоплен водой. Видео опубликовала группа Дороги Рязани.
Запись пользователь соцсети сделал на регистратор автомобиля, который едет по проезжей части.
Проезд Шабулина затоплен водой. Видео опубликовала группа Дороги Рязани.
Запись пользователь соцсети сделал на регистратор автомобиля, который едет по проезжей части.
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