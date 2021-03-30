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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязани затопило проезд Шабулина

7info

Проезд Шабулина затоплен водой. Видео опубликовала группа Дороги Рязани.

Запись пользователь соцсети сделал на регистратор автомобиля, который едет по проезжей части.

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