В Рязани задержан рецидивист, отобравший телефон у прохожего

Рязанские полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в ограблении 22-летнего прохожего. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Правоохранители выяснили, что мужчина потребовал у незнакомца на улице Связи мобильный телефон. Когда тот попытался убежать, злоумышленник догнал его и под угрозой физической расправы заставил разблокировать смартфон.

Украденный гаджет подозреваемый вскоре продал за 4 тысячи рублей. На вырученные деньги он приобрёл алкоголь и наркотики.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.