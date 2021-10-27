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Среда, 27 октября, 2021
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В Рязани задержан рецидивист, отобравший телефон у прохожего

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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Рязанские полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в ограблении 22-летнего прохожего. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Правоохранители выяснили, что мужчина потребовал у незнакомца на улице Связи мобильный телефон. Когда тот попытался убежать, злоумышленник догнал его и под угрозой физической расправы заставил разблокировать смартфон. 

Украденный гаджет подозреваемый вскоре продал за 4 тысячи рублей. На вырученные деньги он приобрёл алкоголь и наркотики. 

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. 

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