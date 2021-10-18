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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Рязани заделают ямы на площади Мичурина и двух улицах

Екатерина Приведенцева

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В Рязани продолжается ликвидация аварийных выбоин на дорогах. На прошлой неделе произведён ремонт на 9 участках, сообщает администрация города.

Речь идёт об улицах Бурякова, Интернациональной, Магистральной, Мирной, Введенской, Высоковольтной, проездах Шабулина и Щедрина.

Общая площадь ремонта составила 950 кв. м, в работах были задействованы 4 бригады Дирекции благоустройства города. Всего с начала года заделка выбоин выполнена на 241 участке улично-дорожной сети на площади около 50 тыс. кв. м.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах 12-я Линия, Маяковского, площади Мичурина.

Дорожную разметку нанесли на улицах Полетаева, Братиславской, Новой, Чкалова, пр. Яблочкова. На этой неделе работы продолжатся на улицах Чкалова, Новой, Полетаева.

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