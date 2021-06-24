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Четверг, 24 июня, 2021
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В Рязани вновь выявили случаи загрязнения воздуха

7info
В Рязани вновь выявили случаи загрязнения воздуха
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В мае стационарные автоматизированные посты министерства природопользования выявили превышения ПДК опасных веществ в воздухе Рязани. Информацию опубликовал официальный сайт регионального Гидрометцентра.

В рязани работают три посту №1 – улица Интернациональная, №2 –  улица Новосёлов, №3 – Кремль.

На посту №1 наблюдались превышения ПДКмр по сероводороду, диоксиду серы. 

На посту №2 превышения ПДКмр по диоксиду серы, сероводороду. Стандартный индекс диоксида серы составил 1,4, НП = 0,2, сероводорода – 7,8, НП=2,8.

На посту №2 наблюдались превышения среднесуточной ПДКсс диоксида серы.

Полная информация здесь. 

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