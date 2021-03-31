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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязани увеличили в 3 раза объём работ по ямочному ремонту дорог

7info7

В Рязани в 3 раза увеличился объём ремонт по ямочному ремонту дорог, сообщает пресс-служба администрации.

На прошлой неделе рабочие заделали выбоины горячей асфальтобетонной смесью на десяти участках дорог. Среди них – Северная окружная, участок от РНПК до Ряжского шоссе, улицы Новосёлов, Зубковой, Циолковского. Также работа проводились на Михайловском и Ряжском шоссе, улицах Горького и Новой, на дороге до Борок.

Литой асфальтобетонной смесью ремонтировали участки дорога на улице Новосёлов, Октябрьской, на проезде Шабулина и Славянском проспекте. Ремонт провели и на ряде других улиц.

С учётом засыпки щебнем аварийных выбоин, общая площадь ремонта за прошедшие составила порядка 3000 кв. м. и была выполнена на 27 участках улично-дорожной сети города Рязани, что почти в 3 раза превысило показатель за предыдущий период, — отметили в мэрии.

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