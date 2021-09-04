В Рязани торжественно закрыли «Авиадартс-2021»

На аэродроме Дягилево в Рязани состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Авиадартс-2021». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В мероприятии приняли участие представители главного командования Воздушно-космических сил, областной и городской администрации, руководители делегаций стран-участниц, летчики из Беларуси, Китая и России, ветераны ВВС, юнармейские отряды и другие гости. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В небе Рязани мы стали свидетелями высокого мастерства и боевой выучки военных летчиков. Они показали настоящий характер. В ходе проведения конкурса «Авиадартс-2021» было установлено 4 новых рекорда, из них 2 принадлежат российским летчикам и по 1 экипажам Республики Беларусь и Китайской Народной Республики», — заявил в ходе своего выступления начальник боевой подготовки Воздушно-космическими сил генерал-майор Павел Молчанов.

«Судя по продемонстрированным результатам, по количеству установленных в этом году рекордов могу отметить заметный рост уровня подготовки участников соревнований. Особенно хочу подчеркнуть, что российская команда, которая в очередной раз выиграла главный кубок конкурса, представлена была молодыми летчиками. В частности, в номинации бомбардировочной авиации победил молодой летчик – лейтенант, управлявший модернизированным самолетом Су-34», — подчеркнул он.

После проведения митинга, посвященного закрытию конкурса состоялось награждение победителей и призеров. По итогам конкурса российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса. Лучшими в российской команде стали модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25см3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22м3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8амтш из ростовской области.

Летчики Китайской Народной Республики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации на самолете Y-20. Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиации (Cу-25) и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах (Ми-24 и Ми-8).

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходил в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе были задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвовали команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей. Летчикам предстояло соревноваться в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательном обеспечении, боевом применение авиационных средств поражения по наземным целям и десантировании грузов на точность. Зачет проводился в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.