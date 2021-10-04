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Понедельник, 4 октября, 2021
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В Рязани стартовал уникальный образовательный проект «IT-семья»

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В Рязани стартовал уникальный образовательный проект «IT-семья»

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«Ростелеком» совместно с центром цифрового образования детей «IT-CUBE» запустил образовательный проект «IT-семья» в Рязани. Старт программе был дан 1 октября, в День пожилого человека. Чуть больше месяца преподаватели «IT-CUBE» будут обучать людей старшего поколения и их внуков современным интернет-технологиям. Занятия будут проходить на базе центра два раза в неделю.

Семейные команды получат знания о государственных и муниципальных услугах, освоят общение через мессенджеры и соцсети, а также погрузятся в виртуальную и дополненную реальность, изучив соответствующие программы и современные устройства.

Кроме того, организаторы научат детей и взрослых работать с онлайн-сервисами и создавать роботов-помощников В завершение курса все участники получат сертификаты о его прохождении, а также призы и подарки от компании «Ростелеком».

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