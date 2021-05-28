В Рязани разыскивают очевидцев смертельной аварии в Пронском районе

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Рязанские полицейские разыскивают очевидцев аварии в Пронском районе. Тогда погибли несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло 8 марта 2021 года примерно в 13:40. На 80-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» 38-летний рязанец за рулем «GREAT WALL CC» превысил скорость и врезался в грузовик «РЕНО ПРЕМИУМ» под управлением 60-летнего жителя Владимирской области.

— В результате происшествия пассажиры легковушки от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель госпитализирован, — говорится в сообщении.

Очевидцам нужно обратиться в Отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 29-74-99.