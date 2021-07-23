В Рязани расторгли контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства пристроек к детсадам

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В Рязани разорвали контракт с подрядчиком ООО «ДЕГА», который не успел вовремя возвести пристройки в детсадам №№ 99, 110. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заказчиком выступало управлением капстроительства администрации города. Подрядчику не раз присылали письма с претензией на медленную работу. Однако все было безрезультатно.

Контракт с ООО «ДЕГА» расстрогнули в одностороннем порядке 14 июля. После этого подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков. Из-за этого он не сможет участвовать в торгах два года.

В настоящее время ведутся поиски другой компании, которая сможет завершить работы в 2021 году.