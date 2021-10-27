В Рязани проверяют соблюдение запрета посещения торговых центров подростками

В Рязани проверяют, как соблюдается запрет на посещение торговых центров подростками, введённый для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во вторник, 26 октября, специалисты аппарата комиссий по делам несовершеннолетних, управления образования проверили торговые центры «Круиз», «Малина», «Сокол» и «Европа».

Проверяющие выявили семь нарушителей. Ещё 37 подростков находились рядом с ТЦ, с ними провели беседы.

Запрет на посещение торговых центров для молодых людей младше 18 лет действует в Рязанской области до 15 ноября.