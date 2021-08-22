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Воскресенье, 22 августа, 2021
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В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр

Кристина Белова
В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр

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В воскресенье, 22 августа, в Рязани торжественно открылись Международные армейские игры.

В нашем городе пройдут два конкурса: «Десантный взвод», «Тактический стрелок». Участие в них примут около 600 военнослужащих. Состязаться десантники будут на полигонах в Дубровичах и Сельцах.

— Рязанский регион давно является общепризнанной столицей ВДВ. И все жители по праву гордятся этим почётным званием. Именно наше легендарное училище ВДВ готовит элиту российской армии — офицеров-десантников, — сказал губернатор Николай Любимов.

В рамках торжественной церемонии открытия прошёл парад команд-участниц, концерт творческих коллективов региона, дефиле сводного духового оркестра, показательные выступления роты почетного караула, курсантов училища ВДВ, рязанских парашютистов. Торжественная церемония завершилась исполнением песни «Синева».

 — Мы очень рады прибыть сюда и благодарны российским друзьям за теплый прием. Город Рязань очень старинный и интересный. Это произвело на нас огромное впечатление, — поделился впечатлениями полковник Динь Тат Тханг из Вьетнама.

  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр
  • В Рязани торжественно окрыли конкурсы Международных армейских игр

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