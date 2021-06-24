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Четверг, 24 июня, 2021
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В Рязани прошли масштабные антитеррористические учения

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В Рязани прошли масштабные антитеррористические учения
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23 июня в Рязани прошли антитеррористические учения. Из провели в академии единоборств.

По сценарию, на избирательный участок, расположенный в здании академии, вошёл неизвестный человек, бросил сумку и покинул здание. По помещению стал распространяться резкий запах, находившиеся внутри люди почувствовали недомогание.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС, скорой помощи. Организовано оцепление территории, эвакуация работников и посетителей. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Затем на номер 112 поступил звонок с требованием закрытия избирательных участков и прекращения выборов под угрозой продолжения кардинальных мер воздействия. Выяснилось, что организатор скрывается Недостоеве. Поисковой группой в районе школы №70, где находится избирательный участок № 887, обнаружен автомобиль с фиктивными государственными номерами, два человека, находящиеся в нем, задержаны. В автомашине обнаружена сумка с баллоном зеленого цвета.

Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона. Дополнительно прорабатывались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения выборов депутатов Госдумы, — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России.

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