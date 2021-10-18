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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Рязани продолжают преображать распределительные шкафы

Александр Ильин
Фото: Новости Рязани ВКонтакте

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Проект по росписи распределительных шкафов в центре Рязани продолжает пополняться новыми работами. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте». 

Новые украшенные шкафы появились на улице Семинарской. На первом изображены наличники с улицы Салтыкова-Щедрина и вид с каланчи в XIX веке на перекресток улиц Соборной и Астраханской.

На другом — также показан наличник с улицы Салтыкова-Щедрина (дом Кравковых, №34) и вид Духовной семинарии.

Напомним, преображением распределительных шкафов занимается рязанский художник Александр Синицын

В Рязани продолжают преображать распределительные шкафы

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