В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

30 августа в рамках объезда глава администрации Елена Сорокина посмотрела ремонт магистральных тепловых сетей на участках улиц Новой и Братиславской, а также новую котельную в поселке Шпалозавода.

На первом участке ул. Новая, д. 108/18 — ул. Горького, д. 1 предусмотрена замена теплотрассы диаметром 500 мм протяженностью 891 м. Капитальный ремонт магистральных сетей производится с увеличением диаметра труб в связи с требованиями гидравлического режима. К этому участку присоединена новая котельная на ул. Яхонтова.

По словам представителей управления энергетики и ЖКХ, обновленный магистральный трубопровод прослужит не менее 20 лет.

В ночь с 31 августа на 1 сентября будет проводиться первый этап благоустройства перекрестка улиц Циолковского и Новой. После этого подрядчик приступит к чистовому благоустройству на участке от ул. Урицкого до ул. Горького. До 20 сентября этот участок будет благоустроен полностью.

«Подрядчик не справлялся со сроками, мы были вынуждены искать субподрядчика. Это надежная организация, благодаря грамотному руководству и профессионализму этих людей сейчас мы выходим на приемлемые сроки окончания ремонта», — подчеркнула глава администрации.

На участке магистрального трубопровода ул. Братиславская, д. ½ — д. 17/2 предусмотрена замена теплотрассы диаметром 500 мм протяженностью 1196 м.

Выравнивающий слой асфальта здесь будет сделан до 1 сентября, финишный слой — до 17 сентября. Работы по трубопроводу были завершены 26 августа.

В ходе объезда Елена Сорокина осмотрела участок ул. Полетаева, который ведет к 5 гимназии и на котором завершен капитальный ремонт трубопровода. Здесь появился газон, новый тротуар, установлен бордюрный камень.

Также участники выездного совещания посмотрели котельную в поселке Шпалозавода, д. 7. Это новая блочно-модульная котельная, сейчас она обеспечивает теплом и горячей водой 20 жилых домов. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы.

«Отопительный сезон должен начаться в срок и быть надежным», — отметила Елена Сорокина по итогам объезда.