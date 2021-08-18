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Среда, 18 августа, 2021
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В Рязани предлагают работу с зарплатой более 100 тысяч

7info
В Рязани предлагают работу с зарплатой более 100 тысяч
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
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Исследовательский центр SuperJob представляет топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей.

В августе самая дорогая вакансия в Рязани – программист С# с опытом работы от одного года на зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Работодатель работает на рынке систем спутникового мониторинга транспорта и сотруднику предстоит разрабатывать и развивать соответствующие системы.

На втором месте – главный бухгалтер в строительную компанию. Кандидату с опытом работы от 6 лет предлагают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц, а также социальные гарантии и бесплатные обеды.

Бизнес-аналитику с опытом работы от одного года готовы платить до 100 тысяч в месяц и дополнительно – квартальную премию. Сотруднику обещают работу в динамично развивающейся компании и проекты по автоматизации работы крупнейших российских компаний, а значит – перспективы быстрого профессионального развития. Вакансия подразумевает возможность удаленной работы на усмотрение успешного кандидата.

Региональному представителю в компании по переработке медицинских отходов предлагают от 70 тысяч рублей в месяц, а начальнику отдела снабжения и комплектации – от 60 тысяч.

Самая дорогая вакансия во всей подборке – DevOps инженер в Иркутске, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. IT-сфера — лидер по доле вакансий удаленной занятости и бОльшая часть вакансий в августе не стала исключением – компании указывают, что готовы рассматривать кандидатов из других регионов. По данным SuperJob, количество резюме соискателей, претендующих на дистанционную занятость, за 2 года увеличилось в 2,8 раза (в июне 2019 года — 2,2%, сейчас — 6,3%). 

Должность Предлагаемая зарплата
1Программист C# 120 000 руб.
2Главный бухгалтер от 100 000 руб.
3Бизнес-аналитик «1С» от 80 000 руб.
4Региональный представитель от 70 000 руб.
5Начальник отдела снабжения и комплектации ЗИП от 60 000 руб.

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