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Вторник, 31 августа, 2021
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В Рязани открыли мост через Трубеж

Елена Лобанова
В Рязани открыли мост через Трубеж

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Во вторник, 31 августа, в Рязани открыли мост через реку Трубеж. Движение запустили раньше срока, специально к 1 сентября. 

К настоящему времени подрядчик успел отремонтировать опоры моста, уложить новый асфальт и смонтировать ограждения. На объекте также расширили дорогу. В сторону Борок оставили две полосы, а в центр для рязанцев будут доступны три полосы. Работы на объекте не завершились, однако власти приняли решение открыть движение раньше срока. 

Николай  Любимов признал, что ремонт доставлял много неудобств рязанцам. Из-за этого на объекте регулярно образовывались большие пробки. 

— Мы поторопили подрядчика, и он пообещал сдать мост к 1 сентября. Уже завтра рязанцы повезут в школы своих детей, студенты поедут в университеты. Надеюсь, что по обновленному мосту жители будут передвигаться с комфортом, — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор отметил сложность работ по ремонту опор моста. Из-за этого, по его словам, можно считать объект практически новым. 

Подрядчику еще предстоит выполнить ряд работ под мостом и облагородить территорию. По плану, объект должны сдать к 1 ноября. 

Напомним, ремонт моста осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности на работы выделили свыше 68 млн рублей.

  • В Рязани открыли мост через Трубеж
  • В Рязани открыли мост через Трубеж
  • В Рязани открыли мост через Трубеж
  • В Рязани открыли мост через Трубеж
  • В Рязани открыли мост через Трубеж
  • В Рязани открыли мост через Трубеж

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