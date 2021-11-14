В Рязани полиция устроила погоню за нетрезвым угонщиком

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила подробности полицейской погони за нетрезвым угонщиком, устроенной вечером 13 ноября в Рязани.

В 19.15 поступило сообщение об угоне автомобиля Hyundai Solaris из села Высокое Рязанского района. В 20.05 с помощью системы «Паутина» правоохранители установили, что легковушка едет по 281-му километру автодороги Р-132 в сторону Рязани.

В 20.40 на 190-м километре трассы М5 Москва — Челябинск патруль ДПС на автомобиле Skoda Octavia начал преследование после того, как водитель Hyundai Solaris не остановился.

Машина на большой скорость ехала в сторону Шилова, затем свернула на Куйбышевское шоссе Рязани. Погоня проходила по проезду Яблочкова, улицам Зубковой, Тимакова. На Новосёлов полиция заблокировала автомобиль и задержала водителя.

За рулём иномарки находился ранее судимый за угон нетрезвый житель Рязани, 1998 года рождения, не имеющий водительских прав.

На нарушителя составлено несколько административных протоколов, проводится проверка, после которой могут возбудить уголовное дело.