В Рязани планируют отменить несколько маршруток

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В администрации Рязани обсудили предложения по изменению маршрутной сети города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Речь во время встречи шла о тех маршрутах, на которые 11 января 2022 года заканчивается срок действия лицензии, выданной перевозчикам на пять лет. До этого дня транспорт будет работать по старой схеме.

Начальник управления транспорта Вениамин Синяков рассказал, что планируется отменить маршруты 70М2, 98аМ2, 33М2, 85бМ2, 73М2, 73аМ2. Маршруты 85М2, 85аМ2 и 73бМ2 продолжат работу.

Вместо маршрутки №33 администрация предлагает изменить маршрут автобуса №16, увеличив число машин до 10-15 единиц большого и особо большого класса.

Маршрут №70М2 от 50% до 75% дублируют автобусные маршруты №30М3, 50М2, 71М2, 75М2 и троллейбусный №9. Они позволят безболезненно отменить эту маршрутку.

Автобус №17 заменит маршрутку №98аМ2, тем более, что с апреля текущего года на маршруте работают 20 новых автобусов ПАЗ, 8 автобусов большого класса.

Изменится маршрут №49 — автобусы будут ездить мимо вокзала Рязань-1. Маршрутку №65 собираются пустить по Кремлёвскому валу и улице Ленинского Комсомола. Маршрутка №88 поедет по улице Дзержинского через Горбатый мост. Маршрут 82М2 – до ТЦ «Круиз» пустят по улицам Высоковольтной, Татарской, Есенина, Кальной. Маршрутки №66 заменят автобусами среднего класса.

— Все эти изменения будут прорабатываться с участием общественности, — говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.