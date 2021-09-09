В Рязани передумали отменять популярные маршрутки, предложив изменить пути следования

Депутаты Рязанской городской Думы Лариса Максимова, Дмитрий Панкин, Елена Волкова, Денис Милюков и Александр Кривов обсудили вопросы работы пассажирского транспорта и оптимизации действующей маршрутной сети. В рабочей встрече также приняли участие и. о. заместителя главы администрации Борис Ясинский и начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

11 января 2022 года заканчивается срок действия свидетельств на осуществление перевозок части маршрутов. В данный момент обсуждается возможность изменения или отмены некоторых маршрутов с января будущего года. Часть предложений, прозвучавших от Рязанской городской Думы, уже проработана.

Например, изначально рассматривался вопрос отмены маршрута № 33. Сейчас в качестве альтернативного варианта перевозчику предложено изменить путь следования и организовать движение до остановочного пункта «пл. Театральная» без изменений, далее по улицам Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту, Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Голенчинскому шоссе. В обратном направлении — по Голенчинскому шоссе, улицам Баженова, Братиславской, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина до пл. Театральной, далее без изменений.

Что касается маршрута № 73, то изначально была запланирована отмена маршрута. На сегодняшний день рассматривается вариант оставить маршрут без изменений в связи с организацией движения маршрута № 21 по Северной Окружной дороге.

Кроме того, депутаты совместно с администрацией обсудили возможность организации новых автобусных маршрутов от поселка Мехзавода по Михайловскому шоссе в направлении микрорайона Канищево. Также рассматриваются изменения маршрута № 42, который будет заезжать в микрорайон Недостоево, и продление маршрута № 62 до Олимпийского городка.

Обсуждается и возможность изменения троллейбусных маршрутов № 2 и № 12. Путь следования маршрута № 2 предложено продлить до Октябрьского городка, а маршруту № 12 вернуть прежнюю схему движения до остановки «Памятник Ф. И. Полетаеву».

Окончательное решение по данным вопросам пока не принято. Обсуждение оптимизации маршрутов движения общественного транспорта будет продолжено.