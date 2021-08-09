В Рязани осудят 23-летнего парня за жестокое избиение незнакомца

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В Рязани 23-летнего молодого человека, который жестоко избил незнакомца. У пострадавшего диагностировали множество травм. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло в марте 2020 года. Компания из пятерых человек, среди которых было две девушки, решили пожарить шашлык у пруда на улице Интернациональной. В какой-то момент к ним подошел 23-летний парень и попросил затушить огонь, так как дым идет в окна ближайшего дома, где они проживали. Компания послушала и потушила костер, однако угли снова разгорелись. К отдыхающим вновь подошел тот же парень, но уже с компанией около 10 человек.

— Уже знакомый молодой человек упрекнул ребят в непослушании и начал словесную ссору. Пьяный рязанец из хулиганских побуждений начал бить 22-летнего незнакомца кулаками по лицу. Когда пострадавший упал на землю, то парень начал наносить удары по голове, — говорится в сообщении.

Девушки пытались остановить драку криками, но когда это не помогло, то вызвали полицию. Компания нападавших быстро ретировалась, а пострадавшего доставили в больницу.

— В результате инцидента 22-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, включающую в себя закрытый вдавленный перелом левой височной кости со смещением костных отломков, кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в теменной области слева, ушиб головного мозга легкой степени и ссадины лица, которые по признаку опасности для жизни расценивается как повреждения, причинившее тяжкий вред здоровью человека, — рассказали в УМВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений). Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд.