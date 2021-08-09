В Рязани осудят 23-летнего парня за жестокое избиение незнакомца

В Рязани 23-летнего молодого человека, который жестоко избил незнакомца. У пострадавшего диагностировали множество травм. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все произошло в марте 2020 года. Компания из пятерых человек, среди которых было две девушки, решили пожарить шашлык у пруда на улице Интернациональной. В какой-то момент к ним подошел 23-летний парень и попросил затушить огонь, так как дым идет в окна ближайшего дома, где они проживали. Компания послушала и потушила костер, однако угли снова разгорелись. К отдыхающим вновь подошел тот же парень, но уже с компанией около 10 человек.
Девушки пытались остановить драку криками, но когда это не помогло, то вызвали полицию. Компания нападавших быстро ретировалась, а пострадавшего доставили в больницу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений). Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд.