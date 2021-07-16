В Рязани обсудили сотрудничество с РАНХиГС

- Advertisement -

В пятницу, 16 июля, Николай Любимов обсудил с проректором РАНХиНГС Иваном Федотовым возможность сотрудничества с Рязанской областью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сотрудничества Рязанской области с университетом планируется в рамках проекта «Современное государственное управление». Основной целью программы является обеспечение полного экспертного и методологического развития системы государственного управления.

На встрече также обсудили вступление региона в Ассоциацию инновационных регионов. Для этого необходимо будет реализовать ряд мероприятий.