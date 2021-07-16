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Пятница, 16 июля, 2021
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В Рязани обсудили сотрудничество с РАНХиГС

Елена Лобанова
В Рязани обсудили сотрудничество с РАНХиГС
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В пятницу, 16 июля, Николай Любимов обсудил с проректором РАНХиНГС Иваном Федотовым возможность сотрудничества с Рязанской областью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Сотрудничества Рязанской области с университетом планируется в рамках проекта «Современное государственное управление». Основной целью программы является обеспечение полного экспертного и методологического развития системы государственного управления. 

На встрече также обсудили вступление региона в Ассоциацию инновационных регионов. Для этого необходимо будет реализовать ряд мероприятий.

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