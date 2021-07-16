В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова

В среду, 14 июля, в Рязани обсудили проект благоустройства парка А.В. Белякова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Парк победил в рейтинговом голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда» по Московскому району. Его благоустройство запланировано на 2022 год.
Большинство местных жителей согласились с проектом первого этапа благоустройства. Так, сначала на объекте заасфальтируют дорожки, установят камеры видеонаблюдения и освещение. Отдельным вопросом выделили уборку парка. Специалисты отметили, что на участке уберут поросль и поваленные аварийные деревья.