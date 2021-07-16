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Пятница, 16 июля, 2021
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В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова

Елена Лобанова
В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
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В среду, 14 июля, в Рязани обсудили проект благоустройства парка А.В. Белякова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Парк победил в рейтинговом голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда» по Московскому району. Его благоустройство запланировано на 2022 год. 

Большинство местных жителей согласились с проектом первого этапа благоустройства. Так, сначала на объекте заасфальтируют дорожки, установят камеры видеонаблюдения и освещение. Отдельным вопросом выделили уборку парка. Специалисты отметили, что на участке уберут поросль и поваленные аварийные деревья.

— Благоустройству будет предшествовать не только экологическая экспертиза силами специалистов ответственных подразделений, но и ведущих экологов Рязанского государственного университета. Эта зона очень важна для жителей, – отметила замначальника управления благоустройства Мария Гермони.

  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
  • В Рязани обсудили проект благоустройства парка Белякова
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