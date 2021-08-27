В Рязани нет мест для строительства мечети

Министерство по делам территорий ответило на вопрос лидера рязански мусульман Рашида Бултачеева о строительстве мечети. По данным Минтерпола, в областном центре нет мест для строительства нового объекта.

Религиозной организации предложили рассмотреть возможность строительства мечети за пределами Рязани. Кроме того, министерство рассказало, что Духовное управление мусульман может самостоятельно приобрести земельный участок.

— В настоящее время на территории Рязани свободные от прав третьих лиц земельные участки, в указанных градостроительных зонах, в границах которых возможно размещение зданий религиозного назначения отсутствуют, — говорится в сообщении.

При этом рязанским мусульманам предложили посещать молельный дом на Сиреневом проезде или же молельную комнату на улице Пугачева.