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Пятница, 21 мая, 2021
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В Рязани не нашли виновных в незаконной вырубке 15 деревьев на улице Яхонтова

7info
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На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты рассмотрели информацию о количестве уничтоженных и поврежденных зеленых насаждений на территории города, а также о причинах их уничтожения, о нанесенном ущербе в случае незаконного уничтожения. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Как было отмечено, за 2020 и истекший период 2021 года зафиксировано два случая незаконного уничтожения насаждений. По одному из них – вырубке двух туй на улице Пирогова – направлено заявление в полицию, информации о результатах проверки пока нет. Ущерб составил 360 тыс. 904 рубля. 

По второму – уничтожению 15 деревьев на улице Яхонтова с причиненным ущербом в размере 3 млн. 962 тыс. рублей – проверка завершена, в возбуждении уголовного дела отказано, виновные лица не установлены. 

Депутаты поручили администрации обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, а также проработать вопрос увеличения размера компенсационных выплат за вынужденную вырубку насаждений. 

В указанном периоде было выдано разрешение на вынужденную вырубку 8 деревьев, их стоимость возмещена в бюджет города. Кроме того, разрешение на вырубку 435 деревьев – по улице Добролюбова, Касимовскому шоссе и улице Березовой —  было выдано в связи с ремонтом и реконструкцией дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Также депутаты обсудили отчет об исполнении городского бюджета за 2020 год в части профильных вопросов комитета.

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