В Рязани нашли работающий во время «локдауна» детский центр

В Рязани сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обнаружили работающий, несмотря на запрет, детский центр ООО «Орбита». Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего было проверено 12 детских центров. На нарушителя запрета работы во время коронавирусного «локдауна» составили протокол, готовятся материалы для обращения в суд.

Также Роспотребнадзор проверил шесть торговых центров в Рязани.

— Лучше всех организована работа в «Атроне», ТЦ» Полетаевский » объявлено предостережение, — говорится в сообщении.

Жёсткие ограничения, введённые губернатором Николаем Любимовым, начали действовать с 30 октября.