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В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников

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В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников

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В понедельник, 27 сентября, в актовом зале Рязанского педагогического колледжа прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и дошкольных работников.

Поздравили воспитателей депутат Госдумы РФ VII созыва, председатель Рязанской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ Елена Митина, и. о. министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина, директор Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова.

— Система образования очень многогранна. Но именно мир дошкольного детства занимает особую нишу, он не стоит на месте и постоянно развивается. Строятся новые детские сады и ясли, появляются современные методики и технологии воспитания, развивающие игры и занятия. Но, как и прежде, и воспитанники, и их родители ждут от педагогов заботы и тепла, чуткости и внимания, — отметила Елена Митина. — Примите искренние слова благодарности за ежедневный кропотливый труд, за вклад каждого из вас в благополучие подрастающего поколения, за преданность выбранной профессии. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи.

Педагогам вручили федеральные и региональные награды, грамоты и денежные премии от областного Профсоюза образования.

После торжественной части гостей ожидал концерт. Также в рамках праздника профессиональный клуб воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига» подвел итоги интернет-конкурса «Нескучная наука».

  • В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников
  • В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников
  • В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников

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