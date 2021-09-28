В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников

В понедельник, 27 сентября, в актовом зале Рязанского педагогического колледжа прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и дошкольных работников.
Поздравили воспитателей депутат Госдумы РФ VII созыва, председатель Рязанской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ Елена Митина, и. о. министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина, директор Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова.
Педагогам вручили федеральные и региональные награды, грамоты и денежные премии от областного Профсоюза образования.
После торжественной части гостей ожидал концерт. Также в рамках праздника профессиональный клуб воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига» подвел итоги интернет-конкурса «Нескучная наука».