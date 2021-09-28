В Рязани наградили воспитателей и дошкольных работников

— Система образования очень многогранна. Но именно мир дошкольного детства занимает особую нишу, он не стоит на месте и постоянно развивается. Строятся новые детские сады и ясли, появляются современные методики и технологии воспитания, развивающие игры и занятия. Но, как и прежде, и воспитанники, и их родители ждут от педагогов заботы и тепла, чуткости и внимания, — отметила Елена Митина. — Примите искренние слова благодарности за ежедневный кропотливый труд, за вклад каждого из вас в благополучие подрастающего поколения, за преданность выбранной профессии. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи.