11.5 C
Рязань
Среда, 13 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюОбществоНовости на тему общество

В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани архитекторы начали выявлять проблемы и потенциал развития общественного пространства — сквер имени Пушкина. Об этом сообщила Главархитектура Рязанской области.

Специалисты взяли в разработку улицу Пушкина на всём протяжении от входа в ЦПКиО (Рюмина роща) до территории Рязанского медицинского университета.

— Улица очень неоднородная, местами воспринимается как городская, где-то скорее как внутриквартальная или дворовая, — говорится в сообщении Главархитектуры. — Есть очень красивые зелёные уголки, за которыми ухаживают горожане, но есть и следы запустения, где разрушается старый асфальт, территория зарастает американским клёном.

Следующий этап — разработка схемы функционального зонирования улицы, выделение основного пешеходного транзита и второстепенных пешеходных связей.

По завершению предпроектного анализа с помощью администрации города будут организованы публичные обсуждения проекта, а для раскрытия темы названия улицы к участию будут приглашены рязанские историки и краеведы.

  • В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина
  • В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина
  • В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина
  • В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина
  • В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,715ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]