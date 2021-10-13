В Рязани начали работу по преобразованию улицы Пушкина

В Рязани архитекторы начали выявлять проблемы и потенциал развития общественного пространства — сквер имени Пушкина. Об этом сообщила Главархитектура Рязанской области.

Специалисты взяли в разработку улицу Пушкина на всём протяжении от входа в ЦПКиО (Рюмина роща) до территории Рязанского медицинского университета.

— Улица очень неоднородная, местами воспринимается как городская, где-то скорее как внутриквартальная или дворовая, — говорится в сообщении Главархитектуры. — Есть очень красивые зелёные уголки, за которыми ухаживают горожане, но есть и следы запустения, где разрушается старый асфальт, территория зарастает американским клёном.

Следующий этап — разработка схемы функционального зонирования улицы, выделение основного пешеходного транзита и второстепенных пешеходных связей.

По завершению предпроектного анализа с помощью администрации города будут организованы публичные обсуждения проекта, а для раскрытия темы названия улицы к участию будут приглашены рязанские историки и краеведы.