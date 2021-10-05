В Рязани на развитие информационной системы в сфере здравоохранения потратят 17,8 млн. рублей

В 2022 году на обеспечение функционирования и развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения выделят 17,8 млн. рублей. Об этом сообщает Правительство Рязанской области.

Средства выделят в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества», о которой шла речь на заседании Правительства региона во вторник, 5 октября.

«Важно, чтобы можно было четко и оперативно записывать пациентов на прием к врачу, чтобы люди могли пользоваться той цифровой составляющей, которая находится в открытом доступе», — заявил губернатор Николай Любимов.

Кроме того, программа предусматривает субсидирования на приобретение программного обеспечения ГБУ «Областной аэропорт «Протасово»».