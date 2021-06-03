В Рязани изменят формат проведения «Фестивального лета»

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В этом году для проведения «Фестивального лета» задействуют несколько городских площадок. Отказаться от одной большой сцены решили из-за пандемии. Об этом рассказала руководитель управления культуры Евгения Власова на пресс-конференции 3 июня.

В этом году решили каждую пятницу, субботу и воскресенье организовывать праздничные мероприятия в различных парках и скверах города. Красочные выступления будут проходить в Лесопарке, ЦПКиО, сквере имени Скобелева и парке имени Гагарина.

Каждую пятницу в Рязани продолжат встречаться на Почтовой с 18:00 до 21:00. В этом году там будут работать крафт-ярмарка с мастер-классами и летние веранды кафе. Праздничную атмосферу создадут уличные музыканты и художники. Возле памятника Евпатию Коловрату вместо большой сцены разместят экран с номерами рязанских артистов.

Без внимания не оставят и отдаленные скверы и парки Рязани. Так, в Комсомольском парке, Новопавловской роще, сквере Керамзавода, на площадках в Никуличах и Семчино, а также на Монастырской площади в Солотче концертные программы организуют в рамках проекта «Мобильный праздник».