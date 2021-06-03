17.8 C
Рязань
Четверг, 3 июня, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультураТоп новость

В Рязани изменят формат проведения «Фестивального лета»

Елена Лобанова
Фото из группы ВК "Фестивальное лето Рязани"
- Advertisement -

В этом году для проведения «Фестивального лета» задействуют несколько городских площадок. Отказаться от одной большой сцены решили из-за пандемии. Об этом рассказала руководитель управления культуры Евгения Власова на пресс-конференции 3 июня. 

В этом году решили каждую пятницу, субботу и воскресенье организовывать праздничные мероприятия в различных парках и скверах города. Красочные выступления будут проходить в Лесопарке, ЦПКиО, сквере имени Скобелева и парке имени Гагарина. 

Каждую пятницу в Рязани продолжат встречаться на Почтовой с 18:00 до 21:00. В этом году там будут работать крафт-ярмарка с мастер-классами и летние веранды кафе. Праздничную атмосферу создадут уличные музыканты и художники. Возле памятника Евпатию Коловрату вместо большой сцены разместят экран с номерами рязанских артистов. 

Без внимания не оставят и отдаленные скверы и парки Рязани. Так, в Комсомольском парке, Новопавловской роще, сквере Керамзавода, на площадках в Никуличах и Семчино, а также на Монастырской площади в Солотче концертные программы организуют в рамках проекта «Мобильный праздник».

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]