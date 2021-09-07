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Вторник, 7 сентября, 2021
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В Рязани изменится движение транспорта по улице Новой

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В Рязани изменится движение транспорта по улице Новой

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В Рязани изменится движение транспорта по улице Новой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Причина – продолжение ремонта теплосетей. Движение ограничат с 09.30 8 сентября до 08.00 9 сентября в районе дома №35.

Транспорт на время закрытия будет ходить по изменённой схеме:

автобусы маршрутов №6 и 16 между остановками «Сбербанк» и «Кинотеатр Октябрь» будут проезжать по направлению в центр города по улицам Зубковой, Тимакова, Новосёлов (маршрут автобуса №17). В направлении из центра города – по своим маршрутам.

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