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Понедельник, 28 июня, 2021
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В Рязани из-за аварии встали троллейбусы

7info7
В Рязани из-за аварии встали троллейбусы
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В понедельник, 28 июня, на Московском шоссе города Рязани встали троллейбусы.

Причина остановки общественного транспорта на центральной магистрали города выясняется.

Возможно движение парализовано из-за отсутствия электричества. Видео в редакцию прислал очевидец. Как скоро устранят неполадки неизвестно. Но в том,что сегодня половина рязанцев опоздает на работу сомнений нет.

Напомним, также, что уже с утра столбики термометров в городе достигли отметки + 30 градусов тепла. На улице очень душно и этот факт также не лучшим образом влияет на транспортный колапс.

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