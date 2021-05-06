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Четверг, 6 мая, 2021
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В Рязани дерево повисло на проводах

7info7
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В Рязани на проводах повисло дерево. Об этом 6 мая сообщили в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Фотография сделана на Куйбышевском шоссе.

Часть дерева висит на проводах. При ветре должно упасть согласно законам физики, — пишет очевидец.

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