В Рязани 35-летний рецидивист угнал и сжег Audi

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В Рязани 35-летний рецидивист угнал и сжег автомобиль Audi. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что от дома на площади Маргелова пропала иномарка. Оказалось, что водитель оставил машину заведенной и отправился в магазин. Когда же вышел, то обнаружил пропажу.

Вскоре в поле рядом с селом Мушковатово загорелся автомобиль. Прибывшие на место оперативники выяснили, что огнем охвачена именно Audi.

Местные жители рассказали, что недалеко от горевшего автомобиля они видели незнакомца. Оперативники разыскали подозреваемого в соседнем населенном пункте. Им оказался 35-летний житель Рязанского района. Ранее мужчина был неоднократно судим за угоны транспорта.

По предварительной информации, пьяный подозреваемый случайно заметил припаркованный на площади Маргелова автомобиль. Иномарка была не заперта, да и мотор водитель не заглушил. Рецидивист сел за руль и уехал.

Затем, чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег автомобиль. Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемого взяли под стражу.